Doctor Virgil Musta: "In curand nu va mai fi niciun pat liber la ATI"

Medicul Virgil Musta, seful sectiei de boli infectioase a Spitalului Victor Babes din Timisoara avertizeaza ca in curand nu vor mai fi paturi libere in spital.“Lucrurile nu stau bine. Suntem in panta ascendenta a pandemiei, creste pe zi ce trece numarul de cazuri grave care necesita spitalizare si consecutiv cu acestea creste numarul de decese. Pe sectia de Terapie Intensiva a spitalului nostru nu mai avem loc.Daca se elibereaza un loc, imediat este ocupat de alta persoana care asteapta pe sectie. La nivelul spitalului cu greu mai facem fata noilor cazuri. Gasim solutii extreme sa internam pacientii in spital suport pentru a le asigura asistenta medicala, dar daca lucrurile vor continua la fel e foarte probabil ca intr-o saptamana sa nu mai avem locuri in spitale.La rata de crestere a pandemiei, imi este frica sa nu ajungem in situatia Italiei si lucram la un proiect prin care sa sprijinim medicii de familie in asistarea pacientilor COVID care raman la domiciliu.Eu cred ca trebuie sa intelegem ca nu exista alta solutie decat respectarea cu strictete a regulilor. Trebuie sa purtam masca la orice contact cu alta persoana, pentru ca poate fi contaminata”, a declarat medicul Virgil Musta pentru Digi 24.