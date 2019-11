Doi bebelusi si mama acestora au murit dupa o dezinsectie intr-un bloc din Timisoara

Alti patru copii au ajuns la spital. Tragedia s-a produs din cauza substantelor folosite in timpul deratizarii. Blocul a fost evacuat."Persoanele prezentau tulburari digestive, iar trei au decedat dupa internare. Mentionam ca persoanele decedate sunt un adult de 29 de ani, un copil de 10 zile si unul de 3 ani. DSP Timis s-a autosesizat, a contactat Inspectoratul Judetean de Politie Timis, constituind o echipa mixta, formata din reprezentanti ai ambelor institutii, care s-au deplasat la adresa respectiva. Pana la aceasta ora s-a concluzionat faptul ca la etajul patru al imobilului a fost efectuata o operatiune de dezinsectie, deratizare. A fost contactat administratorul asociatiei in vederea prezentării proceselor verbale de deratizare cu substantele utilizate," a declarat Cornelia Bubatu, purtator de cuvant DSP Timis pentru Antena 3.Medicii si politistii au intrat in alerta si incearca sa stabileasca ce s-a intamplat."15 apeluri au fost incepand de sambata, de la ora 8.00 dimineata, de la aceeasi adresa. La primul copil, de 10 zile, s-a presupus ca ar fi fost înecat cu lapte. Apoi, un al doilea copil de trei ani a murit, si acum si mama acestuia din urma. Nu se stie exact cauza, asteptam rezultatul autopsiei," a precizat Florin Crisan, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta Timis, pentru pentru opiniatimisoarei.ro .Pentru a nu mai aprea alte victine, au fost evacuati toti locatarii si se verifica daca exista substante toxice in bloc.