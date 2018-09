Doliu in cinematografie! O mare actrita s-a stins din viata

Anuntul trist a fost facut de familie. Inmormantarea va avea loc astazi, in capitala Italiei.Fiica a compozitorului si dirijorului Sergio Nascimben (1921-1971), Barbara Nascimbene si-a inceput cariera de actrita pe cand era foarte tanara. In 1975, atunci cand avea numai 17 ani, a aparut in pelicula "L'esorciccio", regizata de Ciccio Ingrassia.Pe platoul de filmare al peliculei "Garofano rosso" (1976), regizata de Luigi Faccini, l-a cunoscut pe Miguel Bose, cu care Barbara Nascimbene a trait o scurta poveste de dragoste. In acelasi an, actrita s-a casatorit cu un tanar antreprenor, Morris Bendaud. Din mariajul cu Bendaud au rezultat doua fete, Giada (41 de ani) si Federica (40 de ani).Dupa separarea de sotul ei, cariera Barbarei a avut o ascensiune fulminanta. Odata cu serialul Nata d'amore (1984) l-a cunoscut pe Massimo Ranieri, cu care a trait o lunga poveste de dragoste. Serialul i-a adus Oscarul TV. Filmul "I due prigionieri" (Cei doi detinuti), realizat in 1985, i-a adus Premiul Positano.