Doliu in muzica! A murit la 35 de ani. Mesajul trist transmis de Adda

Tanarul a fost gasit fara suflare in apartamentul sau. Pe numele sau adevarat Andrei Ionescu, acesta a colaborat cu Adda cand artista s-a lansat in muzica in urma cu 13 ani. Impreuna au realizat piesa „Minți murdare făcute praf”.„Drum lin catre stele, Teasta! Multa putere familiei!”, a fost mesajul de condoleanțe pe care Adda l-a scris pe Facebook, alături de linkul către melodia „Minți murdare făcute praf”, colaborarea sa cu regretatul rapper.„Condoleanțe! O voce superba se duce sa cânte în ceruri alături de îngeriDumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe și multă putere familiei să treacă peste acest mare necaz!Am piesa asta si acum in masina, e foarte tare. Drum lin catre cer, piesa asta va rămâne in calea uitării, condoleanțe familieiCondoleante! Dar ce a patit?Cu piesa asta am aflat acum muuuuulti ani de existenta Addei….RIP…”, sunt doar câteva dinre mesajele pe care internauții le-au lăsat pe contul oficial de Facebook al Addei.