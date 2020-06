Donald si Melania Trump divorteaza? Motivul este uimitor

Amantul despre care presa internațională vorbește ar fi șeful securității magazinului Tiffany, situat în clădirea Trump Tower, din New York. Aceasta dezvaluire a fost facuta de o scriitoare americana, care sustine ca acesta ar fi si motivul pentru care prima doamnă a Statelor Unite nu s-a mutat imediat la Casa Albă, după ce soțul ei a devenit președinte în 2016.De asemenea, gesturile făcute în public de catre Melania Trump in ultimii ani, cand l-a respins pe sotul sau in repetate randuri, au dus la speculații cum că cei doi ar divorța.După ce acest anunţ a fost făcut public şi alte persoane au confirmat spusele scriitoarei. Noel Casler, fost angajat al emisiunii ”The Apprentice”, susține și el că știe ce se întâmplă cu adevărat între Melania și presupusul său iubit Hank Siemers, scrie International Business Times., a scris Casler pe Twitter.Potrivit presei de peste ocean, Melania ar continua mariajul cu Trump până la sfârşitul mandatului său de preşedinte. Actele de divorţ erau deja semnate. De asemenea, există zvonuri care sugerează că președintele american știe despre relația soției sale cu Siemers și că nu îl deranjează deloc.