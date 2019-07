Dosar penal pentru politistul care i-a raspuns Alexandrei la 112

Pe numele sau a fost deschis un dosar penal in care este cercetat pentru nerespectarea procedurii impuse in astfel de cazuri. In raportul intocmit de MAI se subliniaza „” a luiîn momentul în care a răspuns apelului Alexandrei.„, se arată în comunicatul dat publicității de DIICOT.Polistul se apara si spune ca nu a tratat cu superficialitate cazul si susține că nu are ce să își reproșeze în acest caz, întrucât și-a dat imediat seama că adolescenta se afla în pericol și și-a alertat colegii., a declarat polițistul Vasile Florescu.

