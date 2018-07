Doua cutremure in mai putin de patru ore, in aceasta dimineata

Pana acum, in luna iulie, pe teritoriul Romaniei au avut loc doisprezece cutremure de intensitate mica si medie. Primul cutremur s-a produs la o adancime de 125 de kilometri, la ora 00:57.Acesta a avut magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter si s-a produs in judetul Buzau. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (5km), Valenii de Munte (42km), Intorsura Buzaului (42km), Mizil (44km), Urlati (46km), potrivit infp.ro. Cel de-al doilea seism a avut loc la scurt timp dupa primul. Acesta s-a produs la ora 04:05 la o adancime de 108 kilometri si a avut magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc in judetul Vrancea in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (37km), Panciu (42km), Onesti (47km), Focsani (51km) si Tirgu Ocna (52km).