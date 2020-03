Doua noi cazuri de coronavirus: bilant 33 de persoane infectate in Romania

Cazul 33 de infectare cu noul Coronavirus a fost confirmat de catre autoritati pentru un pacient de la Spitalul Universitar din Bucuresti. Barbatul s-a intors recent din Israel, si a fost dus la spital cu probleme respiratorii in cursul noptii trecute.Cazul 32 a fost confirmat la un barbat, tot din Iasi, insa acesta s-a intors din Varsovia, Polonia, deci o noua tara care prezinta un potential pericol pentru Romania.Barbatul in varsta de 38 de ani era in autoizolare la domiciliu din data de 9 martie.Cazul 31 a fost confirmat pentru un barbat din Iasi care s-a intors la inceputul acestei luni din Venetia, el fiind internat local de catre autoritati.Barbatul a intrat pe 2 martie in Romania, dar aparent intre 4 martie si 10 martie a avut unele simptome, el fiind internat abia ieri de catre autoritati la spitalul de Boli Infectioase.