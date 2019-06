Doua noi cazuri de meningita. Un bebelus a murit, iar altul este in stare grava

Doua noi cazuri de meningita in Romania. Un bebelus in varsta de 8 luni a murit in judetul Hunedoar, iar un alt bebelus, de 4 luni, a fost transferat de la spitalul din Petrosani in Timisoara. Micutul se afla in stare grava, iar medicii au confirmat in cazul lui meningita bacteriana.