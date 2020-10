Doua tari europene reintroduc starea de urgenta

Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus.In ambele tari, premierii au anunat o revenire in forta a virusului face tot mai multe victime. Cazurile de contaminare sunt la cote mari, spre deosebire de cum erau in timpul primei stari de urgenta.“Situatia este extrem de grava si consider ca trebuie sa adoptam masuri foarte radicale si foarte indraznete”, a declarat luni seful guvernului slovac, Igor Matovic, la finalul unei reuniuni a celulei de criza din tara sa, potrivit stirielprotv.ro.Masura ar urma sa fie adoptata de guvern miercuri si ar fi a doua de acest gen de la inceputul pandemiei.La randul sau, premierul ceh, Andrej Babis, a anuntat o reuniune extraordinara a guvernului sau miercuri, de asemenea, pentru a aproba starea de urgenta.Potrivit restrictiilor luate in considerare de guvernul slovac, toate evenimentele sportive, culturale si serviciile religioase vor fi interzise cu incepere de la 1 octombrie.Casatoriile si inmormantarile vor fi autorizate numai daca toti participantii fac dovada testului negativ la coronavirus.Slovacia are o populatie de 5,4 milioane de locuitori si a inregistrat 9.343 de infectii cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, iar 44 de pacienti au decedat. Vineri, numarul contaminarilor zilnice a atins cifra record de 552.Republica Ceha, tara cu 10,7 milioane de locuitori, a inregistrat in total 65.313 cazuri confirmate de contaminare, dintre care 615 pacienti pierdut lupta cu boala.