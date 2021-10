Doza booster pentru vaccinul Moderna va fi injumatatita. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, a anuntat ca doza booster pentru serul de la Moderna fi injumatatita, potrivit ultimei informari din partea Agentiei Europene a Medicamentului. Masura va intra in vigoare de saptamana viitoare.“Ieri, Agenţia Europeană a Medicamentului a recomandat utilizarea dozei de booster, doza de Moderna, pentru o persoană care a primit prima schema de vaccinare cu vaccinul de la Moderna după minim şase - opt luni de la doza doi. O precizare este legată de faptul că pentru doza booster se recomandă o doză înjumătăţită faţă de doza care s-a folosit la schema iniţială”, a spus acesta.El a adăugat că cei care au făcut deja doza 3 cu Moderna nu vor avea probleme.„Cei care au facut doza intreaga nu este absolut nicio problema, nu este nicio contraindicatie din acest punct de vedere. Insa Moderna a depus date din care rezulta ca la doza redusa imunogenitatea este similara cu o doza intreaga, intre reactogenitatea este mai redusa. Practic, frecventa si intensitatea reactiilor adverse sunt mai reduse la booster. Atunci recomandarea este sa se mearga cu o doza injumatatita tinand cont ca efectul pe protectie este similar”, a explicat acesta.De asemenea, Valeriu Gheorghiţă a precizat că, de la începutul lunii noiembrie, sunt primele persoanele eligibile vaccinate cu Johnson & Johnson care pot face doza booster.“Tot în această săptămână vom decide care va fi atitudinea de urmat la persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson & Johnson, în monodoză, pentru că începând cu prima parte a lunii noiembrie sunt deja primele persoane eligibile care ar putea să primească o doză de rapel, o doză booster, având în vedere că vaccinarea cu Johnson în România a început undeva pe data de 4 mai, la începutul lunii mai. Probabil că de prima intenţie vom recomandă tot un vaccin tot pe bază de ARN mesager, fie de la compania Biontech/ Pfizer, fie de la compania Moderna, însă, nu este exclus să rămânem şi pe recomandarea de a face un vaccin cu aceeaşi tehnologie, adică cu Johnson & Johnson, având în vedere că datele de imunogenitate şi de siguranţă sunt foarte bune. Cel mai târziu vineri vom anunţa care este recomandarea în acest sens”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

