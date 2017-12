Dragoste macabra: O britanica vrea sa manance cenusa mamei sale de Craciun

Ea a dezvaluit ca de sase luni mananca cate o lingurita din cenusa mamei incinerate, deoarece asa isi mai alina dorul. Mama tineri a murit in urma unei infectii toracice, iar de atunci ea se lupta cu o depresie grava.„La început le ţineam într-o pungă sigilată, cu care dormeam în pat. Dar nu simţeam că e aproape de mine. Apoi am avut un impuls: am deschis punga, mi-am lins degetele şi le-am băgat înăuntru. Nici nu ştiam ce fac când am gustat cenuşa. Gustul m-a calmat pentru prima dată de la moartea mamei mele”, a spus femeia de 41 de ani.Mai mult, tanara spune ca vrea sa foloseasca cenusa mamei si in preparatele pentru Craciun, mai ales ca va fi primul in an in care nu o va avea alaturi pe cea care i-a dat viata.