Duminica de Florii 2021: traditii si superstitii

In aceasta zi, credinciosii merg la biserica si duc cu ei crengi de salcie pentru sfintire. Aceste crengi se culeg doar in dimineata de Florii, iar dupa ce sunt sfintite se duc acasa si se pun la icoane. Aceasta traditie aminteste de primirea lui Iisus in Ierusalim, cu crengute de maslin. Despre salcie se spune ca daca este pastrata in casa ii va feri de nenorociri pe cei care locuiesc acolo.In unele zone din tara, fetele mari aseaza sub perna flori si muguri de salcie sfintiti, alaturi de o oglinda, pentru a visa chipul ursitului.De asemenea, despre salcia sfintita se spune ca are rolul de a feri recoltele de foc si de inundatii, de grindina si alte pericole ale naturii. Tocmai de aceea agricultorii ingroapa matisorii in brazda, pentru a avea o recolta buna, in timp ce apicultorii inconjoara cu ele stupii pentru a feri albinele de nenorociri si pentru a avea recolta buna.La miezul noptii, se fierbe busuioc in apa, iar dimineata fetele se spala pe cap cu aceasta fiertura, ca sa le creasca parul frumos si stralucitor. Ce ramane se toarna la radacina unui par, in speranta ca baietii se vor uita dupa ele, ca dupa un copac inflorit.In Ziua de Florii se spune ca gospodinele trebuie sa scoata hainele la aer, in curte si sa le scuture de praf, acest lucru simbolizand scuturarea raului si ghinionului.Se spune ca asa cum va fi vremea in ziua de Florii asa va fi si de Paste. Aceasta superstitie si-a mai pierdut din popularitate, insa pe vremuri, aceasta zi era folosita de oameni pentru a prevesti cum va fi vremea de Paste. In popor se mai spune ca cine indrazneste sa se spele pe cap in ziua de Florii fara apa descantata si sfintita risca sa albeasca.