Dupa cat timp de la vaccinarea cu schema completa devine valid certificatul verde

ANRE a aprobat noile preturi ale gigacaloriei si a apei calde in toata tara. Astfel, prețurile de producție avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie cresc cu până la 96%, adică aproape dublu. In Capitala, majorarea va fi de 86%, insa acesta

Medicul ATI de la Institutul Matei Balș din Capitală Elena Copaciu atrage atentia asupra numarului mare de decese Covid inregistrate in ultimele saptamani in Romania. Medicul spune ca in cateva zile s-a stins o generatie intreaga de bunici. ”Numai dacă ați ști!