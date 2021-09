Easy living: cum ne usureaza tehnologia viata in secolul XXI

Pe 14 septembrie, crestin ortodocsii celebreaza Inaltarea Sfintei Cruci. Este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine si aminteste de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota. A Este o sarbatoare cu o semnificatie puternica, in care se tine post aspru. Inaltarea Sfintei Cruci marcheaza si

Vesti proaste in urma ultimul bilant al cazurilor de coronavirus! Numarul infectarilor cu covid a explodat in ultimele 24 de ore. Autoritatile au raportat 3.929 de cazuri noi, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică. Fata de ziua anterioara, numarul cazurilor noi de

Vremea o ia complet razna in urmatoarele ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa pentru mai multe regiuni din tara. Sunt anuntate ploi torentiale, insotite de grindina si vijelii. Alerta meteo a intrat in vigoare la ora 12.00 si este valabila pana la

Carmen Iohannis, sotia presedintelui Klaus Iohannis, le-a transmis si ea un mesaj tuturor elevilor din Romania, la inceputul acestui an scolar. Presedintele tarii a mers la deschiderea anului şcolar la Liceul Tehnologic „Carol I” din comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova, iar

Romania a intrat deja in valul patru al pandemiei, dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de noi infectii a crescut ingrijorator, depasind 2000 de cazuri pe zi. In aceste conditii, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, mai ales ca acum este vorba despre o tulpina mult mai contagioasa,