Ecaterina Andronescu, lovitura pentru parinti: "Nu isi vor mai putea inscrie copiii la scolile preferate"

Aceasta a anuntat ca doreste sa ia masuri in ceea ce priveste alegerea scolilor de catre parinti. Ecaterina Andronescu a declarat ca foarte multi parinti isi inscriu copiii la scolile cu cele mai bune rezultate si acestea ajung sa se aglomereze foarte mult, elevii ajungand sa invete in trei schimburi.La alte școli însă, de-abia dacă se adună câte 15 elevi la o clasă. Ministrul Ecaterina Andronescu este îngrijorată doar de faptul că școlile bune sunt supraaglomerate, iar acest lucru duce la scăderea performanțelor. Pentru școlile cu rezultate mai slabe încă nu a propus nicio modificare.In cele 6 sectoare ale Capitalei sunt putin peste 200 de scoli. In 11 dintre ele copiii invata in trei schimburi si numarul elevilor dintr-o clasa ajunge la 37, mult peste limita prevazuta de lege. Si asta pentru ca parintii cred ca aceste institutii ofera o educatie mai buna. Ca sa-si inscrie copiii acolo, oamenii isi fac vize de flotant sau chiar se muta cu totul. La polul opus se afla scoli in care, pentru anul viitor, abia s-au inscris 15 elevi.13.000 de elevi din 11 scoli invata in trei schimburi. Iar in 381 de clase pregatitoare numarul elevilor este mai mare de 25, maximum recomandat.