Ecaterina Andronescu, prima reactie dupa decesul baietelului inecat in fosa septica

"Ramai fara grai pur si simplu cand auzi astfel de situatii. A fost destituit directorul, dar asta nu rezolva problema. In plus, in clipa de fata, inspectoratul desfasoara o ancheta, dar nici asta nu rezolva problema. Noi pregatim o Hotarare de Guvern prin care sa putem trimite bani primariilor ca sa inchidem acest subiect: 65 de milioane de lei. La ora actuala mai sunt 1.184 de scoli cu WC-ul in curte, care au de la 40 la 200 de copii inscrisi. In maximum o luna sper ca va fi adoptata hotararea cu pricina, astfel incat primariile sa primeasca cat mai repede banii, iar pana in toamna sa termine lucrarile", a declarat Ecaterina Andronescu, pentru Libertatea.