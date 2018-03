Educatoarea din Timis care si-a ucis fiica de 4 ani, primele declaratii: "Da, de asta mi-am omorat copilul"

Aceasta a marturisit in fata anchetatorilor ca nu stie ce a determinat-o sa isi ucida fiica si ca nu are o explicatie logica.Cu toate acestea, le-a menționat că de ceva timp se gândea să divorțeze de soțul ei, Marius Neț. Certurile dintre ei ar fi fost confirmate și de vecinii lor., le-ar fi spus femeia, potrivit stirilekanald.ro.Crima a avut loc în timp ce soțul educatoarei era plecat la serviciu. Oana Neț s-a încuiat în baie, i-a taiat venele micutei si a inecat-o in cada. Tatăl fetiței este în stare de șoc și acum. Nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat și nu știe ce putea face pentru a opri tragedia., a spus Marius Neț, soțul educatoarei criminale.

