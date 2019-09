El este barbatul care a ucis-o pe fetita de 11 ani din Dambovita. Primele imagini cu principalul suspect

Nesansa micutei Adriana, in varsta de 11 ani, a fost sa apara in calea acestui monstru. Politia a oferit publicitatii si primele imagini cu suspectul, dupa ce au analizat mai multe imagini de pe camerele de supraveghere, iar in acestea apare si momentul in care Adriana se afla in dreapta autoturismului condus de cetateanul olandez.Fetiţa a fost căutată de zeci de poliţişti imediat după dispariţie, autorităţile folosind toate mijloacele avute la dispoziţie, însă fără succes. Ulterior, ea a fost găsită fără viaţă. De asemenea, o înregistrare video surprinde ultimele imagini cu fetița de 11 ani din Dâmbovița în viață, chiar înainte de a fi răpită și ucisă.Olandezul suspectat că a ucis fetiţa de 11 ani din localitatea Gura Suţii, judeţul Dâmboviţa, a venit în ţară miercuri şi a plecat sâmbătă. Olandezul suspect de uciderea fetiţei din Dâmboviţa este urmărit penal pentru omor calificat, lipsire de libertate prin răpire şi agresiune sexuală.Surse din anchetă spun că în urma reconstituirii traseului a reieşit că olandezul a circulat cu maşina în mod haotic, în scopul de a căuta ceva, fiind „un comportament caracteristic unui pedofil”.Potrivit anchetatorilor, fetiţa de 11 ani din localitatea Gura Şuţii a fost ucisă la un interval de maxim 30-35 de minute de la momentul răpirii, care a avut loc vineri, la ora 17.16.„Datele de urmărire penală indică la acest moment şi fără niciun fel de dubiu ne idică faptul că fetiţa la momentul sesizării organelor de urmărire penală nu mai era în viaţă. Există o certitudine”, a declarat prim-procurorul Mihai Dincă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.„Am ajuns la un autoturism cu principalul suspect în condiţiile în care am văzut că autoturismul respectiv în momentul în care a ieşit din localitatea Gura Şuţii a intrat în următoarea localitate la aproximativ 30 de minute în condiţiile în care traseul respectiv poate fi parcurs în 2-3 minute”, a mai spus prim-procurorul într-o conferinţă de presă.