El este barbatul care ar fi ucis cele doua adolescente din Caracal

Potrivit informatiilor primite de oamenii legii dupa ce Alexandra, ultima fata disparuta, a sunat la 112 si a anuntat ca este tinuta captiva, principalul suspect este un barbat in varsta de 65 de ani, mecanic auto. In urma perchezitiilor facute in casa acestuia, anchetatorii au gasit ramasite umane intr-un butoi, dar si un incinerator artizanal. Din primele cercetari, oasele gasite par a fi umane si ar apartine a patru cadavre.Se pare că bărbatul ar fi fost și taximetrist și ar fi obișnuit să ia oameni la ocazie, în special femei. Potrivit informațiilor care circulă pe retelele de socializare, informații care nu sunt confirmate oficial, acasă la bărbat, ar fi fost găsite trupuri ale unor fete, ascunse în butoaie. Zeci de oameni s-au strâns în fața curții bărbatului. Potrivit sătenilor, citați de Antena 3, bărbatul ar fi trăit mult timp în Italia, acolo unde a rămas familia sa. El este divorțat de soție.Anchetatorii au gasit in curtea barbatului de 65 de ani, cunoscut drept George Popicu, hainele fetei de 15 ani, dar si mai multe oase calcinate. Barbatul este pensionar şi se ocupa, de ceva vreme, cu micul comerţ prin târguri.„Un om care nici prin cap nu-ţi trecea că ar putea să facă asta. Îşi luase de curând o dubă, se ocupa cu târgurile, cumpăra dintr-o parte şi vindea în alta: păsări, porumbei, ce-i cădea la mână ieftin, cumpăra şi vindea în alte târguri. Soţia şi copiii sunt plecaţi în Italia. El locuia singur“, a declarat un vecin. Poliţiştii au adus în curtea suspectului inclusive excavatoare, având în plan să facă inclusiv săpături. Poliţiştii au descins vineri-dimineaţă la o locuinţă din municipiul Caracal, în dosarul deschis în urma dispariţiei adolescentei Alexandra Măceşeanu. La adresa percheziţionată s-ar fi găsit, într-un incinerator artizanal, oase calcinate, despre care poliţiştii vor să afle dacă sunt umane şi dacă ar aparţine celor două fete dispărute.