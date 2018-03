El este barbatul care si-a ucis cu sange rece familia. Motivul este halucinant

Barbatul si-a ucis sotia de 42 de ani si cei doi copii, in varsta de 18, respectiv, 13 ani, dupa ce ar fi avut o revelatie la o manastire.Se pare ca in ultimele zile incercase sa isi ia viata, insa fara succes.Barbatul si-a ucis familia luni noapte, in jurul orei 03.00. Acesta a asteptat ca sotia si cei doi copii sa adoarma, a luat un cutit si i-a injunghiat pana i-a lasat fara suflare.