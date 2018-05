El este soferul care a provocat accidentul din Ungaria. Facea live pe Facebook in momentul in care a intrat intr-un TIR pe contrasens

Petru era din Tarnaveni si conducea un microbuz plin cu alti 8 romani pe care ii aducea acasa din Italia. Pe o autostrada din Ungaria, el era live pe Facebook in momentul in care nu se asigura si intra pe contrasens intr-o depasire. In acel moment un camion venea din sens opus si s-au ciocnit frontal. In urma impactului atat el cat si toti pasagerii din microbuz au murit pe loc.Petru era asteptat acasa de doi copii. In ultimele imagini cu el in viata este surprins momentul accidentului in care si-a pierdut viata.