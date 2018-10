Elevii cu medii peste 8.50 primesc burse de merit. Afla ce sume

Elevii care vor avea rezultate bune vor fi recompensati de primariile locale si de cele de sector cu burse de merit si de performanta.Pentru a putea beneficia de aceste recompense, elevii trebuie să aibă medii mari și 10 la purtare. Cuantumul unei burse școlare și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului local, respectiv a Consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educațieis-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educațieise acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele luate în calcul pentru acordarea burselor școlare.În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.Astfel, pana in data de 15 decembrie vor fi recompensati elevii care au obtinut medii generale mari in anul scolar 2017 - 2018. Iata ce sume vor fi acordate:- 300 de lei elevilor cu media generala intre 8,50 - 9,49 si nota 10 la purtare;- 400 de lei elevilor cu media generala intre 9,50 - 9,99 si nota 10 la purtare;- 1.000 de lei elevilor care au obtinut nota 10 in anul scolar 2017-2018;-600 de lei pentru elevii care au obtinut premiile I, II, III sau mentiune la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare, pentru fiecare disciplina in parte.