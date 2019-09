Elevii cu note sub 5 la Evaluarea Nationala, trimisi obligatoriu la profesionala

Astfel, toti elevii care vor obtine sub media 5 la Evaluarea Nationala vor putea urma doar invatamantul profesional."La procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 participa numai elevii care au sustinut evaluarea nationala si a caror medie de admitere, calculata conform punctului I al anexei 2 din prezentul ordin, este minimum 5”, se arata in documentul publicat deja in Monitorul Oficial.Concret, elevii care obtin medii sub 5 la Evaluarea Nationala nu vor putea fi repartizati la liceu, singura lor optiune fiind invatamantul profesional.Masura a fost discutata, in sedinta Comisiei de Dialog Social, la mijlocul lunii august.Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, (FNAP-I.P) Iulian Cristache, a declarat la acel moment, ca masura nu ar trebui privita neaparat sub forma unei obligatii, ci mai degraba sub forma unei orientari in domeniu care ii poate ajuta pe elevii in cauza."Trebuia sa ajutam, chiar daca pare un pic fortat, trebuia sa asiguram aceasta alternativa pentru elevii care intrau la liceele teoretice cu medii mult sub 5 - nu aproape de 5, mult sub 5 - si care sub nicio forma nu reuseau sa obtina aceasta diploma de Bacalaureat", a spus Cristache.Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.Pana acum nu exista regula ca media de la Evaluarea Nationala sa fie peste 5, astfel ca si elevii cu note foarte mici primeau un loc la liceele teoretice. O buna parte dintre acestia nu reuseau, in timpul liceului, sa ajunga nivelul la care sa poata promova examenul de Bacalaureat. In 2019, rata de promovare a Bacalaureatului in sesiunea iunie-iulie 2019 a fost de 75,5%.Scolile profesionale au fost desfiintate in 2009-2010, cand Ministrul Educatiei era Ecaterina Andronescu. Chiar daca au fost reinfiintate in 2012, scolile profesionale nu produc nici astazi atat de multi meseriasi cat cere piata muncii.