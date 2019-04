Elevii nu vor mai primi note la ora de sport. Cu ce au fost inlocuite

Initiatorii acestui proiect de lege au declarat ca au propus inlocuirea notelor deoarece acest sistem de notare, de la 1 la 10, duce, de multe ori, „la discriminari si formari de grupuri cu elevi si studenti foarte buni si slabi in a realiza sarcinile indeplinite in cadrul orelor de educatie fizica si sport”.„S-a constatat ca evaluarea scolara este influentata de o serie de factori perturbatori, care denatureza aprecierea reala a copiilor/elevilor, ceea ce are consecinte negative atat asupra personalitatii profesorului, cat si asupra personalitatii elevilor.Elevii defavorizati cat si cei favorizati sunt infuentati negativ in evolutia lor, primii fiind descurajati, considerand ca orice eforturi ar depune nu vor lua o nota buna, iar ultimii nefiind stimulati, considerand ca indiferent de prestatia avuta tot o sa ia o nota buna”, precizeaza cei care au initiat aceasta schimbare legislativa, scrie greatnews.ro.Acestia mai arata ca „sistemul cifric realizeaza o discriminare destul de fina, invatamantul primar nefiind atat de deschis spre aceasta discriminare, iar accentul trebuie pus in principal pe dezvoltarea spiritului de echipa, de cooperare si egalitate, decat pe cel de competitie.„Prin sistemul cifric se masura, in special, corectitudinea indeplinirii sarcinilor, evaluarea se raporta la numarul de greseli, omisiuni, imperfectiuni in functie de conditia fizica a fiecarui elev sau student.Copiii obezi sau supraponderali sunt adesea limitati de conditia fizica in a indeplini anumite sarcini grele si in timpi cat mai scurti. Astfel de situatii conduc la renuntarea unui numar foarte mare de elevi la orele de educatie fizica si sport, prin scutire medicala”, se mai arata in expunerea de motive.Parlamentarii care au initiat legea prezinta si date dintr-un studiu care arata ca in 2014 15,03% dintre fetele de 14 ani si 8,92% din cele de 16 ani erau supraponderale.Cei mai multi baieti supraponderali, 23,68%, s-au inregistrat la grupa de varsta 14 ani. De asemenea, 16,35% dintre adolescentii de 16 ani aveau probleme de greutate si 12,05% dintre cei de 18 ani.