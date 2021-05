Elevii revin la cursuri miercuri dupa doua scenarii

Incepand de miercuri, toti elevii vor reveni la cursuri, cu exceptia celor din clasele terminale, care in perioada 30 aprilie - 9 mai sunt in vacanta.In scenariul verde, care inseamna o incidenta de pana la 1 la mia de locuitori, toti elevii merg fizic la scoala, de la prescolari pana la invatamant liceal. In scenariul galben, rată de infectare de peste 1 la mie, vor veni la școală cu prezență fizică doar copiii din grădinițe, elevii din clasele 1-4, plus clasa pregătitoare.„Miercuri, 5 mai, revin la școală toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale. Am redus numărul de scenarii la două: scenariul verde (incidență de până în 1/mie) – în care toți elevii vin la școală, de la grădiniță până la învățământ liceal, cu prezență fizică. Sunt 1.731 de localități în această situație. Iar în scenariul doi, sau galben (rată de infectare de peste 1 la mie), vor veni la școală cu prezență fizică doar copiii din grădinițe, elevii din clasele 1-4, plus clasa pregătitoare. În scenariul doi se găsesc 1.450 de localități.De asemenea, vor veni la școală, indiferent de clasă și de scenariu, aceasta este o noutate, un lucru îmbucurător, toți cei 27.750 de elevi din învățământul special. Este vorba de elevi care au nevoie de stimulare psihomotrică, polisenzorială, de servicii de logopedie, de kinetoterapie, de lucruri care nu pot fi asigurate nici online și nici acasă”, a declarat la TVR ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.Elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a din localitățile care au o rată de infectare de peste 1 la mia de locuitori vor invata in continuare online. Orele remediale se vor desfasura cu prezenta fizica, cu exceptia elevilor care provin din localitati aflate in carantina. Elevii din clase terminale vor reveni din 10 mai la școală, cu prezență fizică, indiferent de scenariu.