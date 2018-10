Emma Zeicescu, cercetata pentru detinere de droguri! Primele reactii

DIICOT a anuntat oficial astazi ca a inceput procedurile pentru urmarirea penala a jurnalistei, Emma Zeicescu si Claudiu Popa fiind depistati in luna august a acestui an, la un festival organizat in Buftea, in prezenta materialelor interzise de lege."Prin ordonanta din data de 02.10.2018, procurorii DIICOT- Structura Centrala au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectii Zeicescu Emanuela si Popa Claudiu Constantin, pentru savarsirea infractiunii de detinere, fara drept, de droguri de risc, pentru consum propriu, fapta prev. de art.4 alin.1 din Legea nr. 143/2000 republicata.In fapt s-a retinut ca la data de 11.08.2018, in timp ce se aflau pe raza localitatii Buftea, la intrarea in spațiul unde se desfașura un festival de muzica, suspectii Zeicescu Emanuela si Popa Claudiu Constantin au detinut, fara drept, droguri de risc pentru consum propriu, respectiv doua țigarete confecționate artizanal ce conțineau cannabis in amestec cu tutun"."Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass media referitoare la situatia Emmei Zeicescu, realizator TV, SRTv face urmatoarele precizari:- Societatea Romana de Televiziune nu a fost instiintata oficial in legatura cu ancheta derulata de DIICOT in ceea ce priveste persoana doamnei Emma Zeicescu;- Emma Zeicescu nu are raporturi de munca cu SRTv, ci raporturi bazate pe un contract civil;- SRTv a luat la cunostinta din presa despre pozitia oficiala a DIICOT exprimata prin purtatorul de cuvant al acestei institutii referitoare la cazul mentionat;- SRTv ia toate deciziile cu respectarea legislatiei in vigoare si a procedurilor interne, se arata in comunicatul TVR.