Petronela, o tanara in varsta de 18 ani, a fost ucisa cu bestialitate de un adolescent de 17 ani, in timpul unei sedinte foto pe care o realizau in padurea Pacea, de la marginea orasului Botosani.Cei doi se cunoscusera pe o retea de socializare si mai avusesera astfel de intalniri, baiatul fiind pasionat de fotografie.In timpul sedintei foto, intre cei doi ar fi izbucnit un scandal, dupa ce Petronela i-ar fi spus acestuia ca iubita lui este grasa si urata, dar si ca fotografiile nu au cea mai reusita calitate.Băiatul s-a enervat şi a scos un cuţit cu care a înjunghiat-o pe fată de 30 de ori, majoritatea rănilor fiind în zona toracică.Pe lângă violenţa gestului, care i-a şocat pe anchetatori a fost şi faptul că tânărul a vorbit cu iubita lui prin mesaje chiar şi după ce a comis crima.Mama băiatului chiar a lansat o ipoteză potrivit căreia fiul ei nu a fost singur când a ucis-o pe Petronela. Există chiar voci care speculează faptul că iubita tânărului ar fi fost complicele acestuia în comiterea omorului.În plus, poliţiştii mai au o enigmă de dezlegat, şi anume telefonul victimei, care nu a fost găsit.Asta în condiţiile în care, spun jurnaliştii de la Monitroul de Botoşani, tânărul se pare că îi promisese iubitei lui că îi va face cadou un telefon Samsung în perioada imediat următoare, astfel că nici o crimă în scop de jaf nu este scoasă din calcul.Ieri, Bogdan Ionel a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Enigma care ii innebuneste pe anchetatori in cazul crimei din Botosani

Anchetatorii au aflat de ce avea Bogdan cutitul la el inainte s-o ucida pe Petronela Noi detalii despre tanarul care a ucis cu sange rece o adolescenta de 18 ani in padurea Pacea. Cei doi se aflau in padure pentru a realiza o sedinta foto. Se cunoscusera pe o retea de socializare si mai facusera fotografii impreuna. Bogdan Ionel, in varsta de 17 ani, era pasionat de fotografie, iar

Tanara ucisa in Botosani a vorbit la telefon cu putin timp inainte sa fie omorata. Noi detalii despre crima Anchetatorii incearca sa gaseasca cat mai multe detalii despre crima oribila care a avut loc intr-un parc din Botosani. Un tanar in varsta de 17 ani a ucis cu bestialitate o adolescenta in varsta de 18 ani in timpul unei sedinte foto. Cei doi se cunoscusera pe o retea de socializare si mai facusera

Mama tanarului criminal din Botosani sustine ca fiul sau nu este vinovat: "Acopera pe cineva" Mama tanarului care a ucis cu sange rece o tanara din Botosani, in padurea Pacea, sustine ca fiul sau nu este vinovat pentru oribila crima. Femeia sustine ca fiul sau acopera pe cineva si nu crede ca acesta a fost in stare de o asemenea cruzime. "Vreau să iasă la lumină doar

