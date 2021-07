Enterocolitele fac ravagii pe litoral. Zeci de oameni de urgenta la spital

Autoritatile au anuntat ca se pregatesc deja pentru valul patru al pandemiei, mai ales ca numarul cazurilor de noi infectii cu tulpina virala Delta au inceput sa creasca in Romania. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, a sustinut marti o conferinta de presa in care a anuntat ca

Premiera in Romania! Trotinetele electrice vor fi interzise in unul dintre orasele din tara noastra. Acestea nu vor mai putea circula pe zonele pietonale si de promenada din Drobeta Turnu Severin, a anuntat luni primarul Marius Screciu. Potrivit legislatiei, circulatia trotinetelor este interzisa

Medicul Adrian Streinu Cercel vine cu previziuni sumbre in ceea ce priveste valul patru al pandemiei de coronavirus. Acesta este de parere ca in Romania ar putea fi impuse noi restrictii de la 1 august si ca in toamna numarul cazurilor de infectii cu coronavirus va exploda din nou.