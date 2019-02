Este oficial! Alocatiile copiilor se vor majora. Cati bani vor primi copiii

Plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului a votat, joi, un amendament la legea bugetului de stat care prevede majorarea alocațiilor pentru copii.Astfel, alocațiile vor crește de la 84 la 150 de lei și de la 200 la 300 de lei. Sumele vor fi incluse în bugetul Ministerului Muncii.Amendamentul a fost adoptat cu 123 de voturi pentru, 119 de voturi contra si o abtinere.In urma cu 5 zile, Senatul a respins proiectul de lege prin care se cerea majorarea alocatiilor. Ulterior, ministrul Muncii, Marius Budai, declara ca are in vedere un trai mai bun pentru familii."Am sa ma abtin de la declaratii politice. Este clar ca ne intereseaza sa asiguram un trai mai bun si asta vom face. Este in atentia noastra majorarea alocatiilor, dar in grija Ministerului Muncii sunt foarte multe categorii," a declarat Marius Budai."Noi analizam, cifrele vor fi puse pe masa. Nu trebuie strict pentru alocatia copilului, familia per total, sa facem ceva pentru ea, nu strict pentru copii. Ne gandim si cand vom avea cifrele, le vom dezbate," a explicat ministrul.