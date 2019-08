Este oficial: Cand incepe scoala

Structura noului an scolar cuprinde semestrul I (9 septembrie – 20 decembrie 2019) si semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020).Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel:- vacanta de iarna (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)- vacanta de primavara (4 aprilie – 21 aprilie 2020)- vacanta de vara (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor incepe cursurile anului scolar 2020 – 2021)Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar se incheie in data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 5 iunie 2020.