Este oficial: Elevii vor circula gratuit cu mijloacele de transport de suprafata din Bucuresti

Toti elevii inscrisi in invatamantul preuniversitar din Bucuresti vor avea gratuitate la transportul in comun de suprafata. Cei care circulă cu metroul vor achita, la fel ca până acum, 50% din valoarea abonamentelor. Gratuitatea se aplică atât copiilor

Vremea se schimba radical in urmatoarele zile. Incepand de miercuri vor fi ninsori in aproape toate regiunile tarii. Ninsorile vor cadea pe arii destul de extinse in Transilvania, Maramures, Banat, Crisana. Local, vor cadea ninsori, in prima parte a zilei si in Muntenia si Dobrogea,