Este oficial! Valul patru al pandemiei a inceput. Tinerii si copiii sunt cei mai afectati

Este oficial! Germania a intrat deja in valul patru al pandemiei, potrivit celui mai recent raport al Institutul Robert Koch (RKI), agenţia naţională responsabilă cu prevenirea şi controlul bolilor.Numarul cazurilor de noi infectii cu coronavirus a crescut foarte mult in ultima saptamanii, iar proporţia probelor pozitive în cazul testelor PCR a crescut de la 4% la 6% în decurs de o săptămână până la jumătatea lunii august.Cei mai afectati de Covid sunt tinerii si copiii. "Acest lucru arată acum în mod clar începutul celui de-al patrulea val, care devine din ce în ce mai puternic, în special din cauza infectărilor populaţiei adulte tinere”, se arată în raport.De la începutul lunii iulie s-a înregistrat o creştere a ratei incidenţei în Germania, în special în cazul persoanelor cu vârste cuprinse între 10 şi 49 de ani, afirmă RKI.În vara acestui an, varianta Delta, care este mai contagioasă, este dominantă, reprezentând 99% din cazuri.

