Etapa a treia de vaccinare: Probleme cu platforma de programari!

Cu toate acestea, deja nu mai sunt locuri disponibile pentru vaccinare in Bucuresti si in 18 judete ale tarii. Alte 8 judete (Bihor, Alba, Hunedoara, Olt, Vaslui, Galati, Braila si Tulcea) au sub 1.000 de locuri disponibile pentru imunizare.La polul opus, cele mai multe programari disponibile apareau in judetele Suceava (9.000), Arad (6.200) si Botosani (5.300).Cea de-a treia etapa de imunizare, care se adreseaza populatiei generale, se realizeaza pe baza unei liste de asteptare.Oamenii care intra pe platforma pentru programarea la vaccinare vor putea vedea atat centrele de vaccinare deja existente car si cele care vor deveni opreationale incepand cu luna aprilie. Dupa epuizarea locurilor disponibile in centrele de vaccinare se activeaza lista de asteptare.Notificarea persoanelor aflate pe lista de asteptare se va face in functie de categoriile de vaccinare stabilite ca prioritare, conform Strategiei nationale de vaccinare, si ordinea cronologica de inscriere, dupa cum urmeaza:persoanele din categoria 2a (populatia de risc), cu varsta peste 65 de ani sau cu boli cronice;persoanele din categoria 2b (lucratori din domenii esentiale);persoanele eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare (populatia generala)."Beneficiarul va avea posibilitatea sa se programeze la vaccinare, iar daca nu exista locuri disponibile in centrul ales, poate opta pentru inscrierea pe lista de asteptare aferenta centrului respectiv.Ulterior, locurile libere dintr-un anumit centru de vaccinare vor fi disponibile doar pentru persoanele inscrise in lista deschisa pentru acel centru, cu respectarea prioritizarii: 75% persoane din cadrul populatiei cu risc si 25% lucratori din domenii esentiale, iar in centrele in care raman locuri libere vor putea sa se programeze persoanele din etapa a III-a.Mai exact, fiecare centru de vaccinare va dispune de locuri atat pentru categoriile vulnerabile si angajatii din domenii esentiale, cat si pentru populatia generala, iar ordinea alocarii programarilor la vaccinare se va realiza in functie de gradul de ocupare a locurilor de catre categoriile prioritare inscrise pe listele centrului respectiv", a aratat Comitetul Nacaional de Coordonare a Actiunii de Vaccinare anti-COVID potrivit ziare.com.Persoanele inscrise pe lista de asteptare au posibilitatea de a se realoca pe listele de asteptare de la alte centre de vaccinare.