Eutanasierea, legalizata in Noua Zeelanda

Legea ar urma sa intre in vigoare peste 12 luni, respectiv in noiembrie 2021. Noua Zeelanda se va alatura astfel unui numar mic de tari in care eutanasierea este permisa. Printre acestea se afla: Belgia, Canada, Columbia, Luxembourg si Olanda. In acelasi timp, in Elvetia este permisa sinuciderea asistata. Eutanasia este legala, in prezent, si in cateva state din SUA si statul Victoria din Australia.Potrivit news.ro , End of Life Choice Act 2019 va premite bolnavilor in faza terminala, care au mai putin de sase luni de viata si care au capacitate de decizie, sa aleaga sinuciderea daca medicii o aproba. Potrivit legii, o persoana NU poate fi eligibila pentru eutanasiere pe baza faptului ca are o varsta avansata, o boala mintala sau un handicap.Legea autorizeaza un medic sau asistent sa prescrie sau sa administreze o doza medicala letala care sa fie luata sub supraveghere, daca toate conditiile sunt intrunite.Cu toate acestea, nu se stie daca legea va fi validata, deoarece rezultatele anuntate sunt partiale. Acestea nu includ aproximativ 480.000 de voturi speciale, intre care cele exprimate peste hotare. Rezultatul final urmeaza sa fie anuntat pana pe 6 noiembrie.