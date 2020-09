Expert in sanatate publica: "Vom ajunge din nou la un lockdown, nu am nici cea mai mica indoiala"

„In continuare nu se dau amenzi pentru nepurtarea mastii in spatiile publice (...), politia e prezenta, dar nu da amenzi, da avertismente in cel mai bun caz, pentru ca, nu-i asa, amenzile ar afecta intentia de vot si in momentul de fata, din perspectiva mea, prioritatea guvernului este mai degraba votul de la sfarsitul saptamanii decat siguranta cetatenilor. Altfel, s-ar da amenzi continuu, ceea ce ar duce la purtarea mastii, ceea ce ar creste siguranta cetatenilor”, a declarat Razvan Chereches la Digi24.„Din nefericire, masura care este la indemana noastra este izolarea sociala si parerea mea este ca se va trece la izolare sociala pe regiuni, pe judete, pe orase, acolo unde rata de pozitivare este mare. Vom ajunge din nou la un lockdown, nu am nici mai mica indoiala aici, pentru ca nu se iau masurile potrivite in continuare, nu se poarta masti in spatiile publice, rata de transmitere creste, scad temperaturile, ceea ce face ca oamenii sa petreaca mai mult timp inauntru si de aceea avem sezonalitatea gripei. Gripa nu se transmite din cauza faptului ca e mai frig, la fel si coronavirusul, ci din cauza ca oamenii petrec mai mult timp inauntru, fara masti”, a mai punctat expertul, potrivit sursei citate.