Explicatiile politiei pentru esecul operatiunii de la Onesti

Acesta a spus ca in timpul negocierilor una dintre victime a incercat sa il atace pe agresor, moment in care acesta a devenit foarte violent. Totodată, aceștia au precizat că nu au putut colabora cu soția agresorului, deoarece ea l-a susținut pe soț în toate demersurile lui.Adjunctul șefului poliției Mun. Onești a inițiat primele discuții cu bărbatul în cauză, având în vedere că îl cunoștea, căutând soluții de calmare a acestuia până la sosirea negociatorului de la IPJ Bacău.Pe parcurs, adjunctul Poliției Mun. Onești a încercat detensionarea situației prin convingerea autorului că-i va pune la dispoziție o hotărâre definitivă a instanței pe care cel în cauză o solicita.Ulterior, la fața locului a ajuns și șeful poliției municipale.Negocietarul IPJ Bacău precum și polițiștii de intervenții din SAS au ajuns la fața locului la ora 13.53.Din acel moment, negocierea cu bărbatul în cauză a fost preluată de negociatorul IPJ Bacău. Din datele existente la acest moment vă pot transmite faptul că negociatorul a fost chemat de urgență la serviciu, acesta fiind în liber. Celălalt negociator era în concediu medical.La nivelul structurii sunt 2 negociatori.La ora 14.01 a fost solicitat sprijinul ISU Bacău. La fața locului a ajuns o autoscară și un echipaj mefical SAJ. Ulterior a ajuns și un echipaj SMURD.La ora 14.38, agresorul a reapelat la 112 și a sesizat că are în locuință două persoane legate. A solicitat să i se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro iar în cazul în care aude mișcare în scara blocului sau prin fața blocului va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa.În cadrul acestui apel, operatorul de la 112 a solicitat cu una dintre cele două persoane sechestrate iar telefonul mobil a fost preluat de unul dintre bărbați, care a precizat că este sechestrat în apartament și că a fost amenințat că va fi ucis dacă se aude vreo mișcare pe stradă sau la ușă.Acest apel s-a derulat pe parcursul a 5 minute și 41 de secunde. În continuare, în paralel cu aceste activități, polițiștii au discutat și cu soția autorului, care însă a declarat că își susține soțul în toate demersurile sale. Nu am avut un partener în familia acestuia.