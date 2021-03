Femeia moderna, in pas cu tehnologia - descopera gadget-urile feminine UNIQ disponibile pe GSMnet.ro

incarcator

husele

UNIQ este brand international recunoscut pentru gama de accesorii pe care o produce, definite de functionalitate, design atractiv si eleganta. Este un mix perfect de caracteristici, intrucat nu mare este mirarea ca si femeile sunt impatimite ale acestei nise de produse.Accesoriile smart sunt tot mai mult parte din vietile noastre. Ne imbunatatesc experienta de zi cu zi, optimizeaza modul in care folosim tehnologia ca parte din viata noastra. Am devenit niste aspri comentatori ai produselor de acest tip, astfel ca diversitatea actuala este un raspuns al producatorilor pentru a multumi masele. Acum insa, si femeile sunt tot mai atrase de oferte, pentru ca gadget-urile si gama desunt create pentru cei mai pretentiosi din fire.Si nu ne referim doar la vestimentatie. Mai toate accesoriile unei femei sunt parte din tinuta. Asadar, o husa de telefon trebuie sa fie in acelasi timp chic, rezistenta si placuta din punct de vedere al designului. Un powerbank trebuie sa fie mic, sa incarce rapid si sa fie usor de strecurat in poseta. Acestea sunt printre altele accesorii de la UNIQ, disponibile la GSMnet.ro.Moderne si elegante, absolut necesare de asemenea, gama de accesorii este completata de cabluri si huse smartwatch. Vezi detalii aici:Nu iese nici ea din randul celor care au nevoie mereu de conectare; femeia moderna cauta solutii pe masura. Asadar daca are nevoie de un, il va prefera pe cel wireless. Sunt noua generatie de incarcatoare. In viziunea brandului UNIQ, incarcatorul este minimalist, compact si elegant. Ce si-ar putea dori utilizatoarele mai mult de atat?UNIQ Vertex Foldable are viteza mare de incarcare, 10W / 7.5W, cu 2 pozitii, culcat sau inclinat. Permite ca smartphone-ul sa poata fi folosit in timp ce este pus la incarcat.Pentru cablurile de care are nevoie, se poate folosi cu succes cablurile retractabile cu carcasa-organizator. Vorbim despre UNIQ Halo Lightening si USB Type-C. Haosul din genti si din masini devine astfel amintire, cablurile fiind mereu unde trebuie.Nu sunt omise nici. Acestea fac parte din gama de accesorii must have. Viata moderna isi pune inca o data amprenta si iata ca in versiunea de la UNIQ husele sunt mai atractive ca oricand. Doritoarele regasesc aici optiuni din piele, TPU sau textile. Husa devine oarecum parte din designul telefonului. Nicio femeie nu isi doreste ceva nepotrivit ca design, neconform ca tipologie.UNIQ le rasfata cu texturi fine, materiale de calitate si functii multiple. Spre exemplu, husa stand Cabrio este ingenioasa combinatie care permite telefonului sa arate atractiva, avand in spate un stand retractabil pentru a putea utiliza telefonul in mod handsfree pe suprafete plane. De asemenea, este extrem de rezistenta, dar si flexibila si rezista cu succes la cazaturi de la inaltime.Acestea sunt doar cateva din produsele cu care orice femeie s-ar simti mai confortabil in viata de zi cu zi. Accesoriile UNIQ sunt realmente unice, disponibile in cadrul site-ului GSMnet.ro