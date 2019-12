Femeile cumpara cadouri mai multe si mai scumpe, chiar si de Craciun

Cadourile de Craciun reprezinta printre cele mai importante daruri din cuplu, venind imediat dupa cele legate de aniversarea partenerului. Pe parcursul anului 2019 si femeile, dar si barbatii au alocat un buget semnificativ pentru cadouri experientiale, adica 200 de euro, respectiv 185 de euro. Si in privinta cantitatii au existat diferente semnificative, arata datele Complice.ro. Astfel, cele mai multe cadouri sunt cumparate de femei, doar o treime dintre experientele achizitionate venind din partea barbatilor.Femeile primesc cadou experiente care se axeaza pe relaxare si timp de calitate, cum ar fi experiente la SPA, ateliere olfactive unde isi pot crea propriul parfum sau degustari de ciocolata. Barbatii, pe de alta parte, primesc experiente de driving pe circuit sau virtuale, la mansa unui simulator de zbor, salturi cu parapanta sau calatorii virtuale. Un procent semnificativ de clienti prefera de Craciun cadourile de care se pot bucura ambii parteneri: cine romantice in wine bar, o escapada urbana la Brasov, degustari de cafea, a precizat Oana Pascu, fondator Complice.ro, magazin de cadouri experientiale.Un procent semnificativ de experiente sunt achizitionate de companii, care prefera acest tip de cadou in locul primelor clasice pentru recunoastere si loializare a angajatilor sau in locul cadourilor de tip obiect pentru parteneri sau clienti. In special in cazul companiilor conduse de antreprenori, al echipelor medii sau mici cu manageri tineri, observam aceasta tendinta de a transforma petrecerea de Craciun intr-un eveniment care sa uneasca echipa, un fel de teambuilding neconventional. Astfel, in aceasta idee se inscriu atelierele de homebrewing, iesirile la escape rooms sau in studiouri de realitate virtuala ori atelierele de degustare de ciocolata, vin sau cafea, a mai precizat Oana Pascu.