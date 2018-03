Femeile prefera alte bauturi decat barbatii. Afla de ce si de care sunt acestea

Un studiu din 2009 ne arata ca, desi in mod traditional barbatii consuma mai mult alcool decat femeile, in ultimii ani acest lucru a inceput sa se schimbe. In prezent, diferenta de consum de alcool dintre barbati si femei s-a micsorat dramatic, atat datorita schimbarilor culturale si sociale, cat si datorita eforturilor de marketing ale marilor producatori.Vinul este o bautura complexa, cu un gust si o aroma delicate, pe care numai cele mai fine simturi le pot aprecia. Nu ar trebui sa ne surprinda, deci, ca este una din bauturile preferate ale femeilor. Exista multe preconceptii cu privire la diferentele de gust dintre femei si barbati. In realitate, desi pot exista multe variatii la nivel individual, nu exista nicio diferenta intre preferinte care sa fie dictata de sex.Diferentele se observa in tiparele de consum. Spre exemplu, mai multe femei consuma vinuri rose , insa asta nu inseamna ca barbatii nu apreciaza acest vin; mai degraba se simt determinati de constrangeri culturale sa aleaga „varianta masculina”, adica un vin rosu sec sau demisec.Prejudecatile din societate ne spun ca femeile nu sunt bune degustatoare de vin. In realitate, insa, femeile au un gust mult mai rafinat si mai bine dezvoltat decat barbatii. Ele au un simt al mirosului mai puternic, lucru care are un impact major asupra experientei degustarii. Mai mult, femeile sunt capabile sa detecteze arome mult mai fine pentru ca au, in medie, mai multe papile gustative decat barbatii, asa cum arata si NPR Consumul de alcool a fost intotdeauna afectat de constrangeri sociale. Femeile simt si ele aceste constrangeri. Asa cum un barbat „trebuie” sa evite bauturile roz sau berea cu arome, si ele trebuie sa evite tariile. Tocmai din acest motiv au aparut cocktailurile, care sunt bauturi ce au la baza tarii, carora li se adauga sucuri, siropuri, fructe si gheata. Ginul tonic, o bautura preferata in special de femei este, probabil, unul din primele cocktailuri din lume.Cand vorbim de consumul de tarie, diferenta dintre barbati si femei sta in modul de consum. Daca barbatii prefera sa bea taria simpla, eventual cu putina gheata, femeile prefera sa consume tarie in combinatie cu alte bauturi care sa atenueze gustul puternic de alcool. Spre exemplu, femeilor le place votca, insa in combinatie cu suc de portocale sau mere.Tariile consumate de femei, precum votca sau ginul, devin bauturi delicioase atunci cand sunt servite in combinatia potrivita. Cocktailurile cu votca au devenit atat de populare, incat aceasta a devenit metoda preferata de consum pentru aceasta bautura.Felul in care privim consumul de bere la femei se bazeaza pe multe preconceptii. Una dintre acestea este ca femeilor nu le place berea asa cum le place barbatilor. In realitate, lucrurile stau foarte diferit. Spre deosebire de alte bauturi, gustul pentru bere este unul care se dobandeste in timp. Cand consumam bere pentru prima data, gustul ni se pare neplacut, insa dupa mai multe „degustari” acest lucru se schimba. Incepem sa asociem gustul acesteia cu senzatia de euforie pe care ne-o da alcoolul si, astfel, ajunge sa ne placa. Insa femeile nu au la fel de multe ocazii ca barbatii pentru a consuma bere si, de multe ori, nu ajung sa dobandeasca acest gust.Mai mult, exista si o cutuma culturala care caracterizeaza berea drept o bautura portrivita pentru barbati, dar nu si pentru femei. Acest lucru, dublat de eforturile slabe de marketing in randul consumatorilor femei, nu face decat sa contribuie la un consum scazut in randul femeilor.Cu toate acestea, ultimii ani au cunoscut o creste substantiala a consumului de bere in randul femeilor. Aparitia numeroaselor branduri de bere cu arome, create special pentru femei, a avut un real succes in randul consumatoarelor. Ba mai mult, a crescut chiar consumul de bere clasica al femeilor. In mod curios, dupa o vreme, multe femei incep sa renunte la berea aromata si sa consume bere fara arome. Asta ne arata faptul ca preferintele femeilor in materie de bere sunt dictate mai degraba de aspecte socioculturale, si nu de fiziologie.