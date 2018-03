Acest fenomen este deja resimtit in Grecia, in insulele Creta şi Rhodos, dar şi la Atena. In aceste regiuni insa, vremea este mult mai calda decat la noi in tara.Potrivit meteorologilor greci, care monitorizează fenomenul, nisipul saharian poate ajunge şi în sud-estul României. Ninsoarea ar putea căpăta o nuanţă portocalie. Valul de praf saharian provine din Libia şi este adus de diferitele fenomene meteorologice care s-au manifestat recent. Un astfel de fenomen a afectat Grecia săptămâna trecută, producând înnorări aparent inexplicabile.În ceea ce priveşte atenţionările de vreme rea pentru România, anunţate de ANM, este vorba despre Cod Galben de ninsori şi vânt în 17 judeţe, inclusiv Alba, de la ora 15.00, joi, 22 martie până vineri, 23 martie, ora 20.00 şi Cod Portocaliu în 14 judeţe şi Bucureşti, de joi seara (ora 20.00) până vineri după-amiaza (ora 15.00)“Este adevărat! Dinspre coasta Dalmată, partea de sud a Mării Adriatice, ar trebui să ajungă în Europa de Sud-Est şi acel praf saharian. Cel mai probabil, o parte din acel praf saharian va fi mâine dimineaţă în zona Bulgariei, mâine la amiază posibil în extremitatea de sud-est a României, în zona Dobrogei, în zona litoralului. Însă, de acolo şi până în ţara noastră norii sunt foarte consistenţi şi precipitaţiile vor fi importante cantitativ. Ce am putea găsi mâine la amiază, sau la prânz, în zona litoralului, sunt doar nişte particule în suspensie, care nu prea credem că se vor observa. Odată cu precipitaţiile, toată atmosfera se va curăţa de acest praf saharian până să ajungă şi în zona geografică a României”, a declarat pentru cotidianul Libertatea meteorologul ANM, Romica Jurcă.

Fenomen rar in lume: Se anunta zapada portocalie in Romania

