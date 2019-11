Fenomene meteo extreme in Romania: ger, viscol si caderi masive de zapada

Incident socant intr-un bloc din Timisoara! O mama si cei doi copii ai sai, unul in varsta de 3 ani si un nou-nascut de 10 zile, au murit dupa ce in bloc a avut loc o dezinsectie. Alti patru copii au ajuns la spital. Tragedia s-a produs din cauza substantelor folosite in timpul deratizarii.

Craciunul si Revelionul vor pica anul acesta in timpul saptamanii. Astfel, angajatii romani se vor putea bucura de mai multe zile libere legale. De sarbatori, angajatii romani vor sta acasa 4 zile libere de Craciun si Revelion. Craciunul se va celebra in 2019, intr-o zi de miercuri si joi.

Vremea se raceste drastic in urmatoarea perioada! Un val de aer polar va traversa tara noastra, iar temperaturile vor fi foarte scazute in anumite regiuni. De asemenea, se anunta fenomene meteo extreme: va ninge abundent, va fi ger si viscol puternic, au declarat meteorologii.

Intrarea Maicii Domnului in Biserica se celebreaza in fiecare an pe data de 21 noiembrie. Mai este numita Ovedenia, Obrejenia sau Vovidenia si corespunde în Calendarul popular cu celebrarea unei năprasnice divinităţi a lupilor, Filipul cel Schiop sau Filipul cel Mare. In