Fetita de 3 ani disparuta luni a fost gasita moarta

Micuta s-a inecat in raul Arges, iar trupul ei a fost gasit la 2 kilometri de casa in aval, dincole de Oltenita. Conform poliţiei, copila nu prezintă urme de violenţă. Oamenii legii au anunţat că va fi deschis dosar penal pentru moarte suspectă. În acest caz vor fi verificaţi şi părinţii care ar putea fi traşi la răspundere pentru neglijenţă.Iniţial, toate forţele de ordine se mobilizaseră pentru a găsi fetiţa, potrivit stiripesurse.ro."Poliţiştii din Călăraşi caută o copilă, de 3 ani, care a dispărut la data de 9 aprilie, din Olteniţa, judeţul Călăraşi. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea ei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112", anunţă IGPR.

