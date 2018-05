Fetita de 5 ani ucisa si violata a fost inmormantata. De ce nu reusesc autoritatile sa il gaseasca pe faptas. Detalii socante

Se pare ca anchetatorii nu au destule probe, deoarece la necropsie s-a stabilit ca fetita a afost abuzata sexual cu degetul si nu a existat un act sexual, de aceea nu pot preleva probe biologice.Fetita a fost mai intai violata, apoi ucisa cu o caramida. Politia audiaza in acest moment mai multe persoane. Pana acum 20 de oameni, atat apropiati ai familiei, cat si fosti recidivisti, au fost audiato.Printre acestea se numără şi un fals preot cunoscut în cartierul în care a avut loc crima, precum şi un alt tânăr despre care martorii spun că era suspect de apropiat de fetiţă. La trei zile de la comiterea faptei, poliţiştii încă mai audiau martori, inclusiv minori, pentru a aduna indicii privind identificarea persoanei care a ucis-o pe fetiţă. La locul faptei s-au prelevat probe AND, fire de păr.„Deocamdată nu a fost reţinută nicio persoană. Se fac cercetări pentru viol şi omor. Facem toate eforturile să identificăm autorul“, a precizat prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş. Micuţa Estera a fost ucisă în seara zilei de luni, 30 aprilie, într-o clădire dezafectată de la periferia oraşului Baia Mare, aproape de imobilul în are locuia cu familia ei. Fetiţa plecase să se joacă afară, pe la orele amiezii şi nu s-a mai întors acasă. A fost găsită fără viaţă, în apropiere de locuinţa lor, în zona fostului combinat chimic din Baia Mare, într-o clădire dezafectată. Cei care au găsit-o au fost chiar fraţii ei mai mari.