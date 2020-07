Fiscul va pune poprire pe conturi online

Astfel, in curand verificările făcute de Antifraudă sau Inspecţia fiscală cu privire la situaţia firmelor vor avea loc tot de la distanţă.La aproape două luni de la startul programului IMM Invest, băncile înscrise în program au aprobat 11.589 de cereri din partea IMM-urilor, volumul total al finanţării garantate ridicându-se la 10,2 miliarde lei, de 34 de ori peste media lunară a creditelor acordate de bănci în ultimii zece ani.Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii IMM Invest se află la cea de-a patra faza de implementare, cea a acordarii ajutorului de stat, care va asigura zero costuri de finantare pentru aplicantii programului.Aceasta subventie consta in garantarea împrumuturilor accesate prin program, precum si a platii sumelor cuvenite din cumulul comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite.