Fiul soferului care a provocat accidentul din Ungaria si-a vazut tatal murind, live pe Facebook

Barbatul s-a aventurat intr-o depasire si a intrat in plin intr-un TIR plin cu nisip. In microbuzul pe care il conducea se mai aflau 8 persoane care veneau de la munca din Slovacia. Chiar inainte sa se produca accidentul, barbatul facea un live pe Facebook. Fiul sau a vazut in direct cum tatal lui a murit.Cumnata şoferului "microbuzului morţii" a dezvăluit, potrivit observator.tv , că familia urmărea transmisia lui Petru Zălar.a spus Andrei M., cumnatul lui Petru Kalau.Potrivit spuselor bărbatului,urma să se întoarcă singur acasă, în România, după ce muncise mai mult timp, în Germania. Pentru că dispunea de locuri libere în microbuz, bărbatul s-a oferit să îi transporte pe toți cei opt pasageri, spre casă. Din păcate, i-a adus pe toți pe drumul morții.

