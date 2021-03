Florin Citu: Bucurestiul nu intra in carantina. Scolile nu se inchid!

“Le transmit bucurestenilor sa nu asculte scenarii, sa astepte decizia. Aceasta cifra reprezinta una dintre informatiile pe care le luam in calcul cand discutam despre carantinare. Niciodata nu s-a luat doar cifra. Cand vom avea decizia, vom anunta. (…) Avem informatii de la Ministerul Sanatatii. Nu, nu se carantineaza pe sectoare. Scolile raman in continuare, nu se inchid”, a declarat Florin Citu, potrivit spotmedia.ro.Acesta a precizat insa ca masurile actuale trebuie respectate pentru ca numarul de noi infectari sa nu mai creasca.„Daca se respectau masurile pe care le avem, nu se ajungea aici. Am putea sa oprim singuri aceasta pandemie, daca s-ar respecta regulile. Aceleasi reguli le-am avut in decembrie si atunci a scazut rata”, a mai spus premierul.