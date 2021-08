Florin Citu era vedeta in America printre colegii sai. Ce pasiune avea premierul Romaniei in timpul facultatii

Florin Citu are talente ascunse! Pe langa faptul ca studia finante si politica in America, premierul Romaniei era foarte priceput si la un sport. Devenise chiar o vedeta printre colegii de la facultate.Astfel, atunci cand nu era a cursuri, seful Guvernului isi petrecea timpul pe terenul de fotbal. Chiar era foarte talentat la acest sport si s-a inscris în echipa Colegiului Grinnell din Iowa. La scurt timp după ce și-a făcut debutul, a devenit o adevărată vedetă a universității.Florin Citu a evoluat pentru Pioneers Iowa timp de două sezoane, unde a ocupat un post de mijlocaș ofensiv și a reușit șapte goluri și trei pase de gol în cele 34 de meciuri jucate pentru respectivul club. Datorita performantelor sale, Citu a fost remarcat de antrenori, care l-au selectat mai apoi in prima echipă a colegiului Grinnell. Așa a ajuns să participe la Midwest Conference, o competiție a US Youth Soccer National League alături de alte 11 echipe ale colegiilor din aria respectivă.Cu 12 victorii, cinci egaluri și o singură înfrângere, echipa lui Cîțu a reușit să se claseze pe primul loc în Conferința de Sud.După ce i-a învins pe cei de la Beloit, cu scorul de 2-1, Grinnell a ajuns până în finala Midwest Conference. Cel care a deschis scorul pentru echipa sa a fost chiar Florin Cîțu, scrie WOWbiz.„Pioneers și echipa gazdă, Foresters (Lake Forest), au plimbat mingea timp de 35 de minute până când Florin Cîțu de la Grinnell a înscris un gol din pasa lui Neil Goodspeed”, relata în 1995 jurnalistul Kaevin Kane.Chiar dacă, în final, au pierdut meciul, Florin Cîțu a fost votat de un juriu al antrenorilor printre cei mai buni jucători ai respectivei competiții.

