Florin Citu: Ne pregatim pentru pana la un milion de oameni trimisi in somaj tehnic

Ministrul a anuntat ca pe 18 martie va anunta masurile prin care statul va veni in ajutorul companiilor si salariatilor. El a precizat ca varful crizei ar putea fi in luna aprilie, in iulie urmand ca lucrurile sa se amelioreze.„O parte din şomajul tehnic va fi susţinut de la buget. Veţi vedea mâine detaliile. Avem facilităţi şi pentru angajatori”, a declarat Florin Cîțu.„Ne-am pregătit - și știm, am făcut calcule - chiar pentru 500.000 - un milion de oameni care să intre (în șomaj tehnic) - dacă se va ajunge acolo, eu sper să nu se ajungă - , dar aici avem facilități și pentru companii să rețină oamenii, dacă se poate. Acolo unde pot să rețină oamenii îi vom scuti de plata impozitelor.Încercăm să facem pentru companii o motivare să nu trimită toți oamenii în șomaj tehnic, ca să poată să se reorienteze”, a asigurat Florin Cîțu, la Digi24.El s-a referit și la cazul concret al uzinei Ford de la Craiova, cu care guvernul este în discuții. Pentru primele două săptămâni compania va susține șomajul tehnic al angajaților, urmând ca apoi să găsească soluții împreună cu statul român.