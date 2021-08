Florin Citu, primele declaratii dupa ce s-a aflat ca a fost inchis in SUA dupa ce a urcat baut la volan

„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani”, a spus premierul Florin Cîțu. Șeful Executivului s-a declarat surprins că informația a apărut abia acum în presă, în contextul în care se duelează cu Ludovic Orban pentru șefia PNL la alegerile care vor avea loc pe 25 septembrie.„Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum, în competiția internă din PNL”, a adăugat premierul. „Eu am condus. A fost o greșeală. Am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând și mașina atunci și să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile. Nu este un eveniment cu care să te mândrești, dar asta a fost”, a mai spus Cîțu.Incidentul s-a petrecut pe 3 decembrie 2000 potrivit unui document prezentat de site-ul Flux24.ro și a fost încadrat ca fiind „contravenție gravă” de autorități